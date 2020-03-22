أميركا: خطة تحفيز الاقتصاد تشمل 4 تريليونات دولار

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الأحد، أن خطة إنقاذ طارئة تتفاوض الإدارة الأميركية عليها لصالح الأعمال التجارية التي تضررت بفعل وباء كوفيد-19 العالمي تشمل مساعدات على شكل سيولة بقيمة أربعة تريليونات دولار.

وقال منوتشين لشبكة "فوكس نيوز" إن الخطة تتضمن "حزمة مهمّة يتم العمل عليها بالاشتراك مع الاحتياطي الفيدرالي لتخصيص ما يقارب 4 تريليونات دولار كسيولة يمكننا استخدامها لدعم الاقتصاد".

وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس السبت، حزمة قرارات اقتصادية لمساعدة الأميركيين على مواجهة آثار كورونا، وقال "سنكسب معركتنا ضد فيروس كورونا رغم أنه عدو صعب".

وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أنه يدعم مقترح إرسال أموال بصورة مباشرة إلى الأميركيين في إطار خطة تحفيز اقتصادي بقيمة تريليون دولار لمواجهة تبعات أزمة وباء كورونا.

وقال منوتشين "نتطلع إلى إرسال شيكات إلى الأميركيين على الفور".

وستكون حزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها تريليون دولار أكبر من تلك التي خصصت لمواجهة الأزمة المالية عام 2008.

وتشمل حزمة التحفير الاقتصادي مساعدات إنقاذ لشركات الطيران والفنادق. ويجب أن يوافق الكونغرس على تلك الخطط للمضي قدماً في تنفيذها.

وقال منوتشين إن الحكومة ستسمح للشركات والأفراد بتأخير مدفوعات الضرائب لمدة 90 يوما.

وأوضح: "نتطلع إلى الحصول على دعم من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) لتمرير هذا التشريع بسرعة كبيرة" في الكونغرس.