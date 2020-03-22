احتواء الآثار الاقتصادية لكورونا قد يكلف أميركا تريليوني دولار 

استأنف أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مفاوضاتهم مع البيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق حول خطة مساعدة طارئة تتخطى قيمتها التريليون دولار، بهدف احتواء الآثار الاقتصادية لانتشار كورونا.

ومن جهته، ألمح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أن الكلفة الأخيرة للتدابير قد تصل إلى تريليوني دولار، تعادل 10% من الناتج المحلي للولايات المتحدة.

وتشمل تدابير الإنعاش الاقتصادي التي اقترحها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، تقديم مساعدات مباشرة للأميركيين تصل إلى 1200 دولار لكل شخص من ذوي الدخل المحدود، وتخصيص 300 مليار دولار للشركات الصغيرة و200 مليار دولار لشركات الطيران وشركات في قطاعات أخرى.

وفيما يحاول الديموقراطيون توفير حماية أكبر للموظفين وتأمين تغطية للبطالة القسرية وتعزيز الدعم المالي للأسر.