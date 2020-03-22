السعودية.. ترقب آثارخطة تحفيز بـ 70 مليار ريال

قال الدكتور عبدالله الربيعان، أكاديمي ومستشار اقتصادي، إن أثر حزمة التحفيز الأولى في السعودية، ستظهر خلال 20 يوما أو شهر ليجري تقييم فعالية الأسواق.

وأشار الربيعان في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية حزمة التحفيز، على مستوى المؤسسات والحاجة إلى تحفيز الطلب من الأفراد في سياق تعطل الطلب على كثير من الخدمات والسلع في ضوء بقاء الناس في منازلهم نظرا لظروف الوقاية من فيروس كورونا.

وكانت وزارة المالية السعودية أطلقت مبادرات لمساندة القطاع الخاص بقيمة 70 مليار ريال.

كما أن مؤسسة النقد العربي السعودي لديها برنامج الدعم المقدم للمصارف يصل إلى 50 مليار ريال.

وكان من بين إجراءات وزارة المالية، إعفاء الوافدين من المقابل المالي حتى 30 يونيو وتمديد الإقامة 3 أشهر مجانا، وتمكين أصحاب الأعمال من تأجيل توريد الضرائب لـ3 أشهر.