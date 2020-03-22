وزير الاتصالات السعودي: 100 ألف شريحة مجانية للطلاب و30 ألف جهاز لوحي

أكد وزير الاتصالات السعودي، عبدالله السواحة، أن نسبة وصول الإنترنت في المملكة بلغت 94% في ضوء الاستخدام المكثف لتنفيذ أعمال التعلم عن بعد، مؤكداً نجاح كافة الجهود المبذولة وتعاون جميع الأطراف.

ويأتي تنفيذ التعلم عن بعد في المملكة في إطار الإجراءات الوقائية تجاه فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال السواحة في مؤتمر صحافي مشترك مع وزراء التجارة والتربية والتعليم والإعلام في الرياض اليوم الأحد، إن البنية الرقمية في السعودية متينة وخلال الأيام الماضية شهدنا ضغطا على الشبكات من 30% إلى 40%.

وأوضح أن زيادة الضغط على الشبكة، تطلب رفع الجهود "وقمنا بالتعاون مع مختلف الجهات برفع الطيف الترددي 30% لإعطاء دعم إضافي للشبكة".

وكشف أن مبادرة "كلنا عطاء" التي أثمرت بالتعاون بين القطاع العام والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص، بالعمل يدا بيد ضمن رؤية القيادة الرشيدة في المملكة، موضحا أن المبادرة وصلت إلى تزويد الطلاب بـ 100 ألف شريحة مجانية، و30 ألف جهاز لوحي، وهناك التزام من ولي العهد بمضاعفة الرقم الذي ستصل له المبادرة.

وحث وزير الاتصالات مستخدمي الإنترنت في المنازل على الاستفادة من منظومة الألياف البصرية التي وفرتها الشبكة، مؤكداً أن "نسبة الوصول في السعودية للألياف البصرية، تبلغ 3.5 مليون منزل لكن الاستخدام عندنا جدا محدود ونتمنى من المنازل استخدامها بشكل عادل حتى يتسنى لنا مواصلة توسيع خدمة المناطق الأخرى".

وقال إن خدمات الشبكة تشمل 40 ألف برج و3.5 مليون منزل.