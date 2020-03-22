أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تخصيص نحو 6 مليارات دولار لمواجهة تداعيات كورونا، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات اقتصادية للتعامل مع أزمة كورونا.

وشدد على أن "لا مشكلة في توافر السلع، والاحتياطي الاستراتيجي يكفي"، داعياً لمزيد من المسؤولية والانضباط لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا.

جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها السيسي في احتفال بعيد المرأة المصرية نقله التلفزيون المصري، قائلا: "الدولة تعاملت بشكل جيد مع أزمة كورونا وفقا للمعايير العالمية. لم تخف شيئا وتعاملنا بمنتهى الشفافية وببيانات تعكس الواقع".

أعداد المصابين قد يصل إلى آلاف!

إلى ذلك حذر من أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر قد يصل إلى آلاف في أيام قليلة إذا لم يتم التعامل بجدية.

بالمقابل، لفت إلى أن الدولة ومؤسساتها ستتحرك بشكل أكبر للتغلب على أزمة فيروس كورونا.

تخصيص 100 مليار جنيه

وأعلن تخصيص 100 مليار جنيه بعائد سنوي 10% لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي.

كما أعلن تخصيص 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية.

ارتفاع عدد الإصابات إلى 294 حالة

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 294 بعد تسجيل 9 حالات جديدة السبت، ووفاة اثنين ليصل عدد الوفيات إلى 10.

كما كشفت الوزارة ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لكورونا إلى 73.

وأكدت خروج حالتين لمصريين من مصابي كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حتى السبت، من أصل الـ73 حالة التي تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية.

إلى ذلك أوضحت أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة حالتين: الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عاماً من محافظة الجيزة، والأخرى لمواطن مصري يبلغ 75 عاماً من محافظة الجيزة أيضاً.

"المركزي المصري" : مستعدون لمواجهة مخاطر كورونا

وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قد أكد أن مصر قادرة على حماية اقتصادها الأسرع نموًا في الشرق الأوسط من تداعيات فيروس كورونا التاجي "كوفيد 19".

وقال في تصريح لوكالة "بلومبيرغ"، إن مصر لديها السبل الكافية لتحييد الاضطراب العالمي الناجم عن تفشي الوباء التاجي عن اقتصاد البلاد.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الإجراءات والمحفزات التي جاءت في إطار مواجهة تداعيات ومخاطر انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، أهمها الإعلان عن تخصيص نحو 100 مليار جنيه من أجل مكافحة الفيروس التاجي.

وبمقتضى هذا المبلغ، تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات.

موضوع يهمك أصدر البنك المركزي المصري قرارا بتخفيض نسبة الفائدة على مبادرات القطاع الخاص الصناعي والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل... المركزي المصري يخفض فائدة 3 مبادرات تمويلية إلى 8% بنوك وتمويل

و أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، قراراً بتخفيض فائدة مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعي والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل ومبادرة دعم وإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي إلى 8% متناقصة، بدلاً من 10% متناقصة.

وبحسب الكتاب الدوري للمركزي المصري، سيتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد وبنفس دورية التعويض الواردة بتلك المبادرات وذلك وفقا لآلية +2% و-8%.

وتضمن القرار الإبقاء على بقية شروط المبادرات كما هي مع تعديل سعر العائد المطبق على العملاء الذين سبق استفادتهم من تلك المبادرات وفقاً للسعر الجديد.