تعرف على عدد المستفيدين من خدمات الـ"موبايل إنترنت" بمصر

كشف تقرير حديث عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول في مصر، إلى نحو 95.18 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019.

ووفقا للتقرير الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول إلى نحو 43.7 مليون بنهاية نوفمبر 2019 مقارنة بنحو 38.67 مليون مستخدم في أكتوبر 2019 بنسبة زيادة تتجاوز محو 13%.

وتشير البيانات إلى ارتفاع عدد مستخدمي الـ USB modem إلى نحو 3.59 مليون مستخدم في نوفمبر 2019 مقارنة بنحو 3.58 مليون مستخدم في أكتوبر الماضي، بنسبة زيادة تبلغ نحو 0.28%.

كما ووصلت السعة الدولية للإنترنت إلى نحو 2665.70 مليار نبضة/ث في نوفمبر 2019 ، مقارنة بنحو 2665.78 في أكتوبر 2019.

ولفت التقرير إلى وصول عدد مشتركي الإنترنت المنزلي إلى نحو 7.23 مليون اشتراك في نوفمبر 2019 مقارنة بنحو 7.17 مليون اشتراك في أكتوبر 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 0.83%.

وتستحوذ القاهرة الكبرى على النسبة الأكبر من التوزيع الجغرافي للمشتركين بخدمة الإنترنت المنزلي بنسبة 38%، تليها محافظات الدلتا بنسبة 33%، ومحافظات الصعيد والوجه القبلي بنسبة 13%، ومحافظتا الإسكندرية ومطروح بنسبة 10%، ومدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنسبة 6%.