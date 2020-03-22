عُمان تحظر التجمعات وتغلق محال الصرافة لمواجهة كورونا

أقرت سلطنة عمان إجراءات جديدة في إطار منع تفشي كورونا.

وأعلن التلفزيون العماني نقلا عن لجنة مكافحة كورونا، أنه سيتم تقليل عدد الموظفين في الخدمات الحكومية إلى 30% من إجمالي العاملين والباقي يعمل عن بعد.

وسيتم وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها.

وقررت اللجنة إغلاق كافة محلات الصرافة في إطار إجراءات مكافحة كورونا، وحظر التجمعات في الأماكن العامة واتخاذ إجراءات ضد المخالفين.

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ودعت وزارة القوى العاملة أصحاب العمل وشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى ضرورة توجيه القوى العاملة الوافدة لديها بالبقاء في أماكن إقامتهم بعد ساعات العمل وأثناء الإجازات والعطلات الأسبوعية وعدم الخروج إلى الأماكن العامة والأسواق إلا للضرورة القصوى.

ونوهت الوزارة بوقف التجمعات العمالية بأي شكل من الأشكال، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن من يثبت مخالفته لذلك، والذي يأتي في إطار العمل بتوجيهات الجهات المختصة بالسلطنة لتطبيق أعلى المعاير الاحترازية للحد من تأثير كورونا المستجد (كوفيد 19) ومنع انتشاره وتعزيز الإجراءات الوقائية الهادفة الى توفير الحماية للمواطنين والمقيمين.

وقد قررت وزارة القوى العاملة إيقاف استقبال المراجعين في منافذ تقديم الخدمة بديوان عام الوزارة وجميع المديريات والدوائر التابعة لها في محافظات السلطنة مؤقتا ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وسوف تستمر الوزارة في تقديم خدماتها إلكترونيًا وعلى المراجعين والشركات الاستفادة من هذه الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.