منشآت للعربية: الشركات الصغيرة تستفيد من حزمة الـ120 مليار ريال

قال محمد المالكي نائب محافظ "منشآت" السعودية، إن المؤسسة تعمل على مسارين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية أن المسار الأول يتعلق بمبادرة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لدعم القطاع الخاص بـ 50 مليار ريال، أما المسار الثاني فيتعلق بمبادرة وزارة المالية المتعلقة بدعم الاقتصاد بـ 70 مليار ريال.

وأوضح أن منشآت هي جهة حكومية تمكن وتدعم النشاطات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن منشآت عملت بشكل مباشر مع مؤسسة النقد العربي السعودي على وضع الأفكار الرئيسية فيما يتعلق بتأجيل قروض التمويل وتحفيز الاقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال شركات التمويل والبنوك.

وأوضح أن منشآت نسقت مع مؤسسة النقد لتوفير مبلغ لتحمل رسوم ضمانات التمويل.

وأكد على أن جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستفيد من هذه المبادرات، وتستطيع كل تلك المنشآت الاستفادة من تأجيل القروض.

وأكد على أن منشآت حفزت أيضا جميع البنوك على منح الشركات الصغيرة والمتوسطة قروضا وتسهيلات جديدة.

وأوضح أن منشآت عملت مع وزارة المالية على تقديم عدد من المقترحات تتعلق بتأجيل دفع الرسوم الحكومية والإعفاء من الرسوم البلدية وعدد من المبادرات الأخرى التي ستعلن قريبا.