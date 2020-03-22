هكذا تصرف أثرياء العالم مع خسائر كورونا

أدخلت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، عددا من الأسواق المالية حول العالم في سوق هابطة وكبدت الشركات خسائر فادحة، لكنها أيضا أوصلت الأسعار إلى مستويات مغرية لأصحاب المليارات.

فقد أنفق أثرى أغنياء العالم مليار دولار لزيادة حصصهم في بعض الشركات إيمانا منهم بأن الأزمة مؤقتة والأسعار ستعاود الارتفاع.

على سبيل المثال، رفع Carl Icahn حصصه في شركتي Hertz Global Holdings وNewell Brands عبر ضخ 120 مليون دولار.

فيما استثمر Warren Buffett حوالي 45 مليون دولار في Delta Air Lines.

أما عائلة Rausing ورثة شركة Tetra Laval ضخوا أكثر من 300 مليون دولار في شركة International Flavors & Fragrances.

كما أن كارلوس سليم ضخ 48 مليون دولار في PBF Energy.

وكان واضحاً أن المديرين التنفيذيين في الشركات وأعضاء مجالس الإدارة وكبار المساهمين يقومون بشراء أسهم في شركاتهم بأكبر معدلٍ بالمقارنة مع المبيعات منذ عام 2011.

وقد وصف Bill Ackman مؤسس شركة Pershing Square Capital Management ما تشهده الأسواق الآن بأنه فرصة العمر إذا تم إدارة الأزمة بشكل صحيح.