أبوظبي توقف تنفيذ قضايا الإيجار وحسابات البنوك والسيارات

وجه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد دائرة القضاء في الإمارة بإيقاف تنفيذ أي إخلاء في القضايا الإيجارية لمدة شهرين.

وكشفت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن ولي عهد أبو ظبي وجه أيضا بإيقاف أي إصدار لإجراءات تنفيذية من ضبط وإحضار وحبس وحجوزات على الحسابات البنكية والسيارات والأسهم والعقارات لمدة شهرين باستثناء قضايا النفقة وقضايا التنفيذ العمالي.

هذه الإجراءات تأتي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث أعلن رئيس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن حزمة دعم إضافية بـ16 مليار درهم لمواجهة كورونا، ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية إلى 126 مليار درهم في الدولة.

وقال، في تغريدة له على تويتر، :"كورونا، فيروس صحي واقتصادي وسياسي وهذا وقت التوحد لمواجهته".

موضوع يهمك أعلن رئيس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن حزمة دعم إضافية بـ16 مليار درهم لمواجهة كورونا،... محمد بن راشد: حزمة دعم بـ16 مليار درهم لمواجهة كورونا اقتصاد

وتابع: "اعتمدنا حزمة إجراءات جديدة لخفض كلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والتعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى".

إلى ذلك، دعا حاكم دبي للتوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة "أهم عدو للبشرية" (فيروس كورونا)، معتبرا أن الخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد.

وأفاد: "اعتمدنا اليوم تشكيل 3 فرق عمل حكومية لضمان استمرارية الخدمات وفاعلية أنظمة العمل عن بعد"، موضحا أن فرق العمل الحكومية ستقوم برفع تقرير يومي حول الآثار الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا وإجراءاتنا الاحترازية.