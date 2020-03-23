فشل إقرار خطة تحفيز أميركية بـ 2 تريليون دولار

عرقل الديموقراطيّون، أمس الأحد، في مجلس الشيوخ الأميركي خطّة قدّمها الجمهوريّون تهدف إلى الحدّ من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا المستجدّ، معتبرين أنّها غير كافية لمساعدة ملايين الأميركيين.

والخطّة التي اقترحت توفير ما يصل إلى تريليونين دولار، لم تنل غالبيّة الأصوات المطلوبة، على الرغم من المفاوضات المكثّفة بين الجمهوريين والديموقراطيين والبيت الأبيض.

وانتقد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل المعارضة الديموقراطية محذرا من دمار اقتصادي إذا لم يتحرك الكونغرس بسرعة. وقال "نحن بحاجة إلى إعلام الناس بأننا مستعدون لإنجاز هذا الشيء".

وتشمل تدابير الإنعاش الاقتصادي التي اقترحها ماكونيل الخميس، تقديم مساعدات مباشرة للأميركيين تصل إلى 1200 دولار لكل شخص بالغ وتخصيص 300 مليار دولار للشركات الصغيرة و200 مليار دولار لشركات الطيران وشركات في قطاعات أخرى.

ويقاوم الديموقراطيون من أجل توفيير حماية أكبر للموظفين وتأمين تغطية للبطالة القسرية وتعزيز الدعم المالي للأسر.