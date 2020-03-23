الاقتصاد الألماني يواجه انكماشاً بـ 5% بسبب كورونا

أعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، اليوم الاثنين، أن بلاده ستشهد تراجعا في ناتجها الاقتصادي هذا العام لدرجة لا تقل سوءا عمّا كان الوضع عليه خلال أزمة 2009 المالية عندما تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5%.

وقال ألتماير للصحافيين "نتوقّع أن يتراجع الناتج الاقتصادي وأن يصل على الأقل للمستوى الذي تم تسجيله في 2008-2009"، وذلك على خلفية تفشي وباء كوفيد-19.

وأعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أنها أقرت خطة اقتصادية بمئات المليارات لمواجهة كورونا.

ونقلت وكالة فرانس برس السبت الماضي، أن الحكومة الألمانية تعتزم الكشف عن خطة إنقاذ اقتصادي بقيمة 822 مليار يورو هي الأكبر في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، لتمويل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وستتجه الحكومة إلى طلب إذن من البرلمان لرفع السقف القانوني لاقتراضها السنوي، وذلك لأجل تدابير استثنائية، منها مساعدة العاملين المرغمين على العمل الجزئي في مواجهة كورونا.