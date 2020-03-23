التجارة السعودية: رقابة الأسواق مستمرة أثناء منع التجول

أكدت وزارة التجارة السعودية، أن الرقابة مستمرة على الأسواق أثناء فترة منع التجول المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوما، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك من مساء يوم الاثنين 28 رجب 1441 هجرية، الموافق 23 مارس 2020 ميلادية.

وكانت الفرق الرقابية لوزارة التجارة السعودية نفذت أكثر من 8 الآف زيارة تفتيشية بمنطقة الرياض للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع.

كما تلقت الوزارة 12،702 بلاغا وشكوى بمنطقة الرياض شملت المغالاة في أسعار المنتجات ونقصا في المنتجات ومخالفات تجارية أخرى، تمت معالجتها فور ورودها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس 2020.