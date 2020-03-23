السعودية تعفي المتاجر من رسوم نقاط البيع والتجارة الإلكترونية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعوي ساما عن برنامج دعم رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.

وقالت في تغريدة على تويتر إن مؤسسة النقد تتحمل تكاليف رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية للمتاجر في المملكة المتمثلة في رسوم خدمة التاجر عن المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر اعتبارا من 14 مارس الجاري.

وقالت ساما إنه سيتم تضمين كافة عمليات الشراء لخدتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية عبر جميع أنواع البطاقات والشيكات العالمية المقبولة في المملكة، التي تم معالجتها من قبل جهة مستضيفة داخل المملكة المنفذة في منافذ البيع والمواقع الإلكترونية والتطبيقات للأنشطة التجارية المحلية المرخصة من جهة رسمية بالمملكة وبما يتوافق مع أهداف برنامج المؤسسة لدعم القطاع الخاص.

وأوضحت أنه يستثنى من ذلك العمليات التي يكون التاجر فيها جهة مرخصة من قبل المؤسسة.

وأشارت إلى أنه سيتم إيقاف العمل بالرسم الشهري الثابت للمتاجر التي تقل قيمة عملياتها عن 15 ألف ريال والبالغ 100 ريال خلال فترة الدعم، ولن يتم شمولها في مبلغ الدعم المخصص خلال هذه الفترة.