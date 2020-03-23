الفدرالي الأميركي يوفر 300 مليار دولار لدعم الشركات

قال الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) إن من الواضح الآن أن الاقتصاد سيواجه اضطرابات شديدة الحدة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقال إنه سيقرض الشركات والحكومات المحلية بالإضافة إلى توسيع برامج شراء السندات.

وأوضح أنه سيقيم ثلاثة تسهيلات إقراض جديدة ستوفر ما يصل إلى 300 مليار دولار عن طريق شراء سندات الشركات، وشراء مجموعة أوسع من السندات البلدية، وشراء الأوراق المالية المدعومة بالأصول.

كما سيقوم الفدرالي بشراء كمية غير محدودة من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في محاولة لخفض أسعار الفائدة وضمان عمل هذه الأسواق بسلاسة.

وأعلن الفدرالي عن عمليات شراء غير محدودة للسندات في خطوة غير مسبوقة لمساعدة الاقتصاد الأميركي في مواجهة الانهيار الناجم

تفشي كورونا.

وتعتبر هذه خطوة استثنائية، حيث لا تضع فعليًا أي قيود على الأصول التي يرغب الاحتياطي الفيدرالي في شرائها.

كما اتخذ الاحتياطي الفدرالي إجراءات جريئة لضمان حصول الشركات والمدن والأسر على الائتمان.