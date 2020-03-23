إيرباص تضيف تسهيلا ائتمانيا بـ15 مليار دولار وتلغى توزيعات

عززت إيرباص السيولة لديها بزيادة تسهيل ائتماني بقيمة 15 مليار يورو بما يعادل 16 مليار دولار، اليوم الاثنين مع تعليق توقعاتها لعام 2020 استجابة لأزمة فيروس كورونا التي أدت لوقف تحليق عدد كبير من أسطول طائراتها.

وانضمت شركة صناعة الطائرات لمنافستها بوينج الأمريكية في إلغاء توزيعات أرباح لعام 2019 بقيمة إجمالية 1.4 مليار يورو.

وقال الرئيس التنفيذي جيوم فوري للصحفيين "هذه الإجراءات تستهدف حماية مستقبل إيرباص لضمان أن نتمكن من استئناف الأنشطة العادية أو الأنشطة المستقبلية حالما يتحسن الوضع".

ولم تسحب إيرباص من أي خطوط ائتمانية وقالت إن لديها سيولة كافية لمواجهة فيروس كورونا في ظل توافر سيولة بنحو 30 مليار يورو.

وطالب فوري بدعم قوي من الحكومات لشركات الطيران حول العالم التي أُرغمت على وقف تحليق أساطيلها فضلا عن موردي قطاع الطيران الذين يعانون.

وقالت إيرباص إنها وضعت تدابير تشغيلية لتوفير سيولة مع استئناف الإنتاج جزئيا في مصانع في فرنسا وإسبانيا بعد إغلاقها على مدى أربعة أيام.