دول ناشئة تواجه استحقاقات ديون بـ 34 مليار دولار

قال غولدمان ساكس في مذكرة بحثية إن على دول الأسواق الناشئة ديونا بالدولار الأميركي قيمتها نحو 34 مليار دولار تستحق خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.

ففي ظل موجة بيع عالمية تعصف بها، تسعى دول الأسواق الناشئة لاحتواء انتشار فيروس كورونا من خلال تقييد حركة المواطنين، مع استخدام شتى إمكانياتها المالية والنقدية لتهدئة أثر الضربة على اقتصاداتها.

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وفي الوقت الذي توصد فيه أبواب أسواق الدين على نطاق واسع أمام الإصدارات الجديدة، يتابع المستثمرون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الدول تملك الاحتياطيات الكافية لتغطية التزاماتها الدولية المستحقة، لاسيما في ظل شح التمويل الدولاري.

وقال غولدمان ساكس في مذكرة نشرت أمس الأحد، إن لدى أغلب الدول احتياطيات كافية لتغطية استحقاقات سنداتها الدولية على مدار الاثني عشر شهرا المقبلة، وذلك على افتراض عدم إنفاقها على احتياجات تمويلية أخرى.

وخلصت البيانات إلى أن مصدّري النفط البحرين والإكوادور أمامها استحقاقات قريبة.

فقد أظهرت البيانات أن البحرين أمامها أكثر من ملياري دولار مستحقة خلال الفترة المقبلة، مما يوازي أكثر من 50% من احتياطياتها من النقد الأجنبي، بينما أمام الإكوادور ديون مستحقة بما يقرب من 1.5 مليار دولار، وهو ما يقل قليلا عن 50% من احتياطيات النقد الأجنبي.

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي، إن البحرين تجري محادثات مع البنوك من أجل قرض بنحو مليار دولار.

وتلقى البلد حزمة خليجية 2018 بعد انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة.

وفي الأسبوع الماضي، خفضت فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف الإكوادور إلى ‭‭‭CCC‬‬‬ من ‭‭‭B-‬‬‬، مشيرة إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط وفقدان القدرة على طرق أسواق المال والتعثر المحتمل في صرف أموال من صندوق النقد الدولي وآخرين.

استثنى تحليل غولدمان بيانات من الأرجنتين ولبنان، إذ يدرس كلاهما إعادة هيكلة ديونه الدولية.

وأصبحت قرغيزستان اليوم الاثنين أحدث دولة تسعى إلى مساعدة في السداد عندما قال أركين أسرانديف نائب رئيس الوزراء إنها تجري محادثات بشأن إعادة هيكلة دينها الخارجي السيادي.

وقال غولدمان إن الأسواق الناشئة تواجه خطط استحقاق أكثر صعوبة في 2022، إذ تحل مواعيد استحقاق ديون بحوالي 60 مليار دولار.