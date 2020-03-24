وزير المالية: ضخ 11 مليار دولار لدعم الاقتصاد البحريني أولوية قصوى

نقل تلفزيون البحرين الرسمي عن وزير المالية الشيخ سلمان بن خلفية آل خليفة قوله اليوم الثلاثاء إن الحكومة ستنفذ حزمة بقيمة 4.3 مليار دينار (11.41 مليار دولار) بأسرع وقت ممكن كأولوية قصوى، وفقا لوكالة رويترز.

وقال وزير المالية إن تنفيذ قرارات وإجراءات الحزمة المالية والاقتصادية جاءت وفقاً للتوجيهات الملكية هي الأولوية القصوى التي تسعى وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيقها في أسرع وقت ممكن، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وتتضمن الحزمة مشروع دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والذي يهدف إلى دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني.