البنك الدولي يسخّر 150 مليار دولار للدول النامية لمكافحة كورونا

أعلن البنك الدولي عن توفير ما يصل إلى 150 مليار دولار على مدار 15 شهرا المقبلة لمساعدة الدول النامية على محاربة فيروس كورونا.

أعلن البنك الدولي عن توفير ما يصل إلى 150 مليار دولار على مدار الـ15 شهرا المقبلة لمساعدة الدول النامية على محاربة فيروس كورونا المستجد.

ودعا رئيس البنك الدولي الدول الدائنة في مجموعة العشرين إلى السماح للبلدان الأشد فقرا بتعليق جميع مدفوعات الديون الثنائية بينما تحارب الوباء الخطير، مشيرا إلى ضرورة تكريس موارد الدول الفقيرة على الإجراءات الصحية في مواجهة الأزمة.

ويجهز البنك حاليا مشاريع في 49 دولة للمساعدة في محاربة الفيروس بموجب تسهيل ائتماني سريع، ومن المتوقع اتخاذ قرارات هذا الأسبوع بشأن ما يصل إلى 16 مشروعا منها.