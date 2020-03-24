التجارة السعودية: وفرة بالسلع ورفع الأسعار خط أحمر لن نقبل به

أكد المتحدث باسم وزراة التجارة السعودية، عبدالرحمن الحسين، تفعيل تطبيقات توصيل السلع والأغذية عبر الخدمات الإلكترونية وإتاحة التسوق للاحتياجات الضرورية مباشرة حتى الساعة السابعة مساء، بموجب ضوابط منع التجول، المقرر في المملكة في سياق إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال الحسين في مؤتمر صحافي مشترك مع ممثلي كل من وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، بالرياض اليوم الثلاثاء، إن الرقم المخصص للشكاوى تجاه رفع أسعار السلع أو التلاعب بها أو عدم توفيرها، هو على هاتف رقم 920000667 بجانب مختلف قنوات التواصل الإلكتروني الأخرى مع وزارة التجارة في المملكة.

وأضاف أن العمل يجري بصورة مكثفة على تمكين تفعيل المزيد من التطبيقات الإلكترونية لتوصيل مشتريات السلع والأغذية للمنازل، عبر التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتجاوز التحديات في هذا المجال، والعمل عبر تحديثات وأنظمة تواكب الحاجة لهذا النوع من الخدمات في ظل الظروف القائمة.

وقال إنه ومع "انقضاء أول يوم من منع التجول في المملكة، الذي يبدأ عند الساعة السابعة مساء، أظهرت البيانات أن هناك في السلع وفرة كبيرة وووفرة في المخزون عالية".

وأشار إلى قيام فرق وزارة التجارة بالعمل على "التحقق من استمرارية كافة المواد في منافذ البيع بخاصة الأغذية واللحوم والأسماك، لضمان توافرها للمواطن والمقيم ضمن منظومة من كافة الخدمات الضرورية".

وكشف أن فرق وزارة التجارة "نفذت 3100 جولة تفتيشية كما تلقى مركز البلاغات خلال فترة 24 ساعة 3300 بلاغا كان نصفها حول ارتفاع الأسعار على الخضار والكمامات والمعقمات".

وأكد أن "مخالفة رفع الأسعار خط أحمر لن تقبل به، وتتابعه فرق التفتيش التابعة للوزارة".

وحول حركة الشراء في أول أيام منع التجول، قال الحسين إن فرق التجارة الرقابية "رصدت حركة شراء متوسطة ومرتفعة ولم تزل في الإطار المنطقي" داعيا الجميع إلى "الاستهلاك باعتدال في ضوء توافر السلع، والمخزونات العالية منها في المملكة".