العالم على أجهزة التنفس الصناعي.. ومطلب خاص من ترمب 

وقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض وسط حشد من مسؤوليه، بينما كان يلقي إفادته اليومية حول آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، ووجه نداء صريحا لكبريات شركات صناعة السيارات على غرار فورد وتسلا بتصنيع أجهزة التنفس الصناعي التي تواجه البلاد أزمة في توافرها مع زيادة الإصابات بالقاتل الخفي.

جاء الرد سريعا من الصين مركز انتشار الوباء، فبعد أن لبت المصانع الصينية احتياجات السوق المحلي من أجهزة التنفس الصناعي قبل نحو أسبوعين من الآن، تعمل تلك المصانع اليوم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من أجل تلبية الطلب المطرد من كافة بلدان العالم بما فيها الولايات المتحدة أكبر اقتصاد بالعالم، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.

لا توقف

في بكين وتحديدا بمصنع "أيوميند كو"، والذي يقع في شرق العاصمة يعمل عمال المصنع بلا كلل أو ملل طوال أيام الأسبوع مقسمين على 3 ورديات من أجل تلبية طلبات خارجية تقدر بالآلاف على أجهزة التنفس الصناعي.

أصوات آلات المصنع لا تتوقف، موظفو الأبحاث والإدارة تركوا عملهم ليشاركوا في عمليات الإنتاج، هذا ما قاله المدير التنفيذي للشركة، لي كاي، في مقابلة مع الوكالة.

ويضيف كي،" بالمعنى الحرفي للكلمة لا توجد دولة في العالم لا تريد شراء أجهزة التنفس الصناعي من الصين بالوقت الحالي لدينا عشرات الآلاف من الطلبات، الأمر كله يتعلق بقدرتنا على تلبية هذا الطلب".

وفي وقت يواصل القاتل المجهري حصد مزيد من الأرواح مع تخطي أعداد الوفيات عالميا حاجز الـ15 ألف شخصا، ينظر إلى أجهزة التنفس الصناعي كأحد أهم الأسلحة الطبية

وضع متأزم

"إنها أجهزة التنفس الصناعي وليست البنادق ما نحتاج إليه".. بتلك العبارة تحدث حاكم ولاية نيويورك، أحد أكثر الولايات تأثرا بالوباء، بينما كان يتحدث عن حرب تخوضها الولاية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مركز انتشار الوباء في الولايات المتحدة مع استحواذها على نحو 5٪ من الإصابات بالعالم، بحسب ما ذكرته صحيفة نيويورك بوست.

والأسبوع الماضي، قال كومو إن ولايته قد تكون بحاجة إلى 30 ألف جهاز تنفس صناعي بالمستقبل في وقت لا يتواجد به بالولاية سوى 6 آلاف جهاز فقط.

وإجمالا، تقدر الجمعية الطبية لوحدات العناية الحرجة، وهي جهة أميركية مستقلة، بأن الولايات المتحدة ستكون بحاجة إلى نحو 960 ألف جهاز تنفس صناعي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد في وقت لا يتوفر به بالبلاد إلا نحو 200 ألف جهاز فقط.

وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب شركات صناعة السيارات بالعمل على تصنيع أجهزة التنفس الصناعي على وجه السرعة في وقت ترتفع به وتيرة الإصابات بالبلاد ما حدا بالعديد من الولايات إلى إصدار أوامر بالبقاء بالمنزل لنحو 80 مليون أميركي، بحسب ما ذكرته شبكة "NBC News" الأميركية.