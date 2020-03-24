إيطاليا الموبوءة.. وزير الاقتصاد يتوقع انكماشاً حاداً

قال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد إيطاليا سينكمش بشدة في النصف الأول من العام الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأبلغ جوالتيري البرلمان "تقديرات الخزانة أنه سيحدث انكماش كبير للناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من 2020".

وأضاف أنه على مدى العام بأكمله، تتوقع الوزارة تراجع الناتج الإجمالي بمقدار "بضع نقاط مئوية".

وبعد انخفاض حاد في مارس/آذار، تتوقع الخزانة "استمرار الصعوبات في أبريل/نيسان وتحسنا تدريجيا فحسب في الأشهر التالية،" حسب ما ذكر جوالتيري.

ويشهد النشاط الاقتصادي في إيطاليا تعطيلات حادة منذ أسابيع بفعل الإغلاق العام الذي تفرضه الحكومة، في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا الذي ظهر هناك في 21 فبراير/شباط.

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إلى ذلك، تم تسجيل 400 وفاة جديدة في لومباردي خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد الوفيات في لومباردي جراء #كورونا إلى 4175.

وكان مسؤولون قد أعلنوا يوم أمس، أن إيطاليا سجلت الاثنين زيادة أقل في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، وذلك بينما حذروا من أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الأسوأ قد ولى بالبلاد التي سجلت ثاني أكبر تفشٍّ للفيروس في العالم.

وأظهرت البيانات التي أعلنتها الحماية المدنية في إيطاليا، أمس الاثنين، 4789 حالة إصابة جديدة، وهو أقل بسبع مئة حالة تقريبا عن عدد الحالات المعلنة الأحد على أساس يومي والذي بلغ 5560.