ترمب يرغب برفع القيود على الحركة بحلول 12 أبريل

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، من أن الإغلاق العام في الولايات المتحدة والذي بدأ يتسبب بأزمة اقتصادية يمكن أن "يدمر" البلاد.

وقال لشبكة "فوكس نيوز": "يمكن أن ندمر بلدا إذا أغلقناه على هذا النحو"، موضحا أنه سيعيد الأسبوع المقبل تقييم تداعيات الإغلاق الذي دعا البعض إلى تنفيذه لـ15 يوما، بحسب "فرانس برس".

وسجلت الأسهم الأميركية مكاسب هائلة بدعم التفاؤل بإقرار الكونغرس حزمة إنقاذ عاجلة، قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترمب بقيمة تريليوني دولار دعماً للاقتصاد الأميركي. وقفز مؤشر داو جونز في بورصة وول ستريت إلى مستويات مرتفعة استعاد معها مستوى 20 ألف نقطة.

وبلغت وفيات كورونا في أميركا 600 وفاة وأكثر من 50 ألف إصابة بالفيروس.

ودعا ترمب، الكونغرس الأميركي إلى تبني خطة الإنعاش الاقتصادي الضخمة لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد، الثلاثاء، محذرًا من أضرار المفاوضات طويلة المدى بين الجمهوريين والديمقراطيين على العمال الأميركيين.

وكتب الرئيس الجمهوري في إشارة واضحة لمطالب معينة قدمتها المعارضة الديمقراطية "يجب أن يوافق الكونغرس على الخطة بعيداً عن الترهات اليوم".

وحذر من أنه "كلما طال الوقت ازدادت صعوبة إعادة تشغيل الاقتصاد. سوف يعاني عمالنا".