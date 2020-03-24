روسيا تعلن غلق دور السينما وأماكن الترفيه لمنع تفشي كورونا

أعلنت روسيا غلق دور السينما وأماكن الترفيه لمنع تفشي كورونا.

وذكرت الهيئة الاتحادية لمراقبة حقوق المستهلك في روسيا، الجمعة، أن علماء روساً بدأوا تجربة نماذج أولية للقاحات محتملة لفيروس كورونا على حيوانات في مختبر في سيبيريا.

موضوع يهمك ذكرت الهيئة الاتحادية لمراقبة حقوق المستهلك في روسيا اليوم الجمعة، أن علماء روسا بدأوا تجربة نماذج أولية للقاحات محتملة... روسيا.. تجربة أولية للقاحات تعالج كورونا صحة

وذكر مركز فيكتور لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، أن علماء بالمركز الواقع في مدينة نوفوسيبيرسك طوروا نماذج لقاحات استنادا إلى ستة مفاهيم تكنولوجية مختلفة، وبدأوا التجارب يوم الاثنين.

ونبه علماء في أنحاء العالم إلى أن تطوير لقاح عملية طويلة ومعقدة قد لا تسفر عن شيء إلا بعد 12 إلى 18 شهرا.

وقالت الهيئة الاتحادية لمراقبة حقوق المستهلك في بيان "تستخدم الفئران في معظم الأحيان لمثل هذه الدراسات.. وغيرها من حيوانات التجارب".

وأضافت أن العلماء يتوقعون البدء في طرح لقاح في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020.