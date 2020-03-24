رويترز: سلطنة عمان تعلق محادثات استدانة دولية

قالت مصادر مطلعة إن سلطنة عمان علقت محادثات للاستدانة عن طريق قروض، إذ تتعامل الدولة المصدرة للنفط مع تفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار الخام.

كانت مصادر قالت في وقت سابق إن السلطنة تجري محادثات مع البنوك بشأن خيارات تمويل عدة، بما في ذلك قرض بنحو ملياري دولار.

لكن ثلاثة مصادر مطلعة قالت إن المحادثات جرى تعليقها بعد انهيار اتفاق تخفيضات الإنتاج بين أوبك وشركاء من خارج المنظمة، مما دفع أسعار النفط للتهاوي.

وسلطنة عمان، تواجه تحديات مستويات مرتفعة من الديون، تجعلها أشد حساسية لتقلبات أسعار النفط مقارنة مع المصدرين الآخرين.