كيف ستواجه مصر تدهور الأوضاع الاقتصادية؟

قامت مصر بتخصيص 100 مليار جنيه لمساندة الاقتصاد و20 مليار من البنك المركزي لدعم البورصة، في ضوء التداعيات القاسية لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على مستوى عالمي، وما يمثله من تحد ضخم للنمو الاقتصادي.

وقال هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، في اتصال مع "العربية" إن تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال الشهر الحالي، في قطاعات عدة، وتأثر إيرادات موازنة الدولة، سيغير الكثير من النظرة الاقتصادية لدى المستثمرين.

وأضاف أن قدرة مصر على مواصلة العوائد الدولارية، لم تعد كما كانت في السابق، خاصة في قطاعات مهمة، مثل السياحة التي تهاوى فيها الدخل.

وأشار إلى حدوث فروق في الفوائد على شهادات الإيداع سوف يخلق ضغطا على مسألة السيولة.

وقال إن المحافظة على الدولرة ستشكل تحديا أمام تحركات الفائدة في مصر.

ونبه إلى أن ضخ أموال 30 مليار جنيه مخصصة من البنك المركزي في البورصة، سيكون مبكراً الآن، مقترحا الدخول في رؤوس أموال الشركات المتعثرة.