مفاجأة.. ترمب سيعيد فتح الاقتصاد قريباً وسط دعم وول ستريت

كشفت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس دونالد ترمب يستعد لإعادة فتح الاقتصاد الأميركي وإنهاء الإغلاق داخل الولايات المتحدة قريبا وسط دعم اقتصادي.

ومع دخول الولايات المتحدة الأسبوع الثاني من محاولة احتواء انتشار فيروس كورونا عبر إغلاق مساحات كبيرة من الاقتصاد، بدأ الرئيس ترمب والمديرون التنفيذيون في وول ستريت والعديد من الاقتصاديين المحافظين يتساءلون عما إذا كانت الحكومة قد ذهبت بعيداً جداً في هذا الصدد وينبغي عليهم بدلا من ذلك رفع القيود التي تسبب بالفعل ألما عميقا على العمال والشركات، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

ولا يزال هناك توافق في الآراء بين القادة الحكوميين ومسؤولي الصحة على أن أفضل طريقة لهزيمة الفيروس هي أن تظل الشركات غير الضرورية مغلقة أبوابها وأن يحصر السكان أنفسهم في منازلهم. وبعد أن قاومت بريطانيا هذا الإجراء في البداية أغلقت اقتصادها بشكل كامل يوم الاثنين، كما فعل حكام ولايات فرجينيا وميشيغان وأوريغون. وسيخضع أكثر من 100 مليون أميركي قريباً لأوامر البقاء في المنزل.

ويحذر مسؤولو الصحة العامة من أن تخفيف هذه القيود يمكن أن يزيد بشكل كبير من عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس. ويقول العديد من خبراء الاقتصاد إنه لا توجد مفاضلة إيجابية - فاستئناف النشاط الطبيعي قبل الأوان لن يؤدي إلا إلى إجهاد المستشفيات والمزيد من الوفيات، في حين يؤدي إلى تفاقم الركود الذي يحدث حاليًا.

ويتسبب الإغلاق الاقتصادي في أضرار بدأت تظهر فقط في البيانات الرسمية. وقال باحثو مورغان ستانلي يوم الاثنين إنهم يتوقعون الآن انكماش الاقتصاد بمعدل سنوي يبلغ 30%، في الربع الثاني من هذا العام، وأن يقفز معدل البطالة إلى ما يقرب من 13 فى المائة.

وقال المسؤولون إن فترة الـ15 يوما الأولى للحكومة الفيدرالية للتباعد الاجتماعي أمر حيوي لتباطؤ انتشار الفيروس الذي أصاب بالفعل أكثر من 40 ألف شخص في الولايات المتحدة. لكن الرئيس ترمب ومجموعة من الأصوات المحافظة بدأت تشير إلى أن الصدمة التي يواجهها الاقتصاد قد تضر بالبلاد أكثر من الوفيات الناجمة عن الفيروس.

ويوم الاثنين، قال السيد ترمب إن إدارته ستعيد تقييم ما إذا كانت ستبقي الاقتصاد مغلقاً بعد انتهاء فترة الـ 15 يوماً الأولية يوم الاثنين المقبل، قائلاً إنه قد يمتد أسبوعاً آخر وأن أجزاء معينة من البلاد يمكن أن يعاد فتحها في وقت أقرب من غيرها، اعتماداً على مدى انتشار العدوى.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "لم يتم بناء بلدنا لإغلاقها."، سوف نعيد أميركا، مرة أخرى، وقريبا، تكون مفتوحة للأعمال التجارية. قريباً جداً ، وقبل ثلاثة أو أربعة أشهر بكثير ، شخصا ما كان يوحي قبل ذلك بكثير، لا يمكننا أن ندع العلاج أسوأ من المشكلة نفسها".

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وتشير الصحيفة إلى أن وجهات نظر مماثلة صادرة عن أجزاء من الشركات الأميركية، حيث تكافح الشركات مع الإغلاق الذي أفرغ الفنادق والطائرات ومراكز التسوق والمطاعم وأرسلت سوق الأسهم إلى الانهيار. وقد انهارت الأسهم بنحو 34%، منذ انتشار الفيروس التاجي على الصعيد العالمي - وهو أشد هبوطا منذ عقود – وأزال ثلاث سنوات من المكاسب في عهد الرئيس ترمب.

وكتب لويد بلانكفين، الرئيس التنفيذي السابق لغولدمان ساكس، على تويتر مؤيدًا إعادة فتح الاقتصاد أن "سحق الاقتصاد" له سلبيات، واقترح قائلا لترمب "في غضون أسابيع قليلة جدا أسمح لمن لديهم خطر أقل بالإصابة بالعودة إلى العمل".

وحتى حاكم ولاية نيويورك أندرو م. كومو، الديموقراطي والذي برزت ولايته كمركز لتفشي الفيروس في الولايات المتحدة، بدأ علناً في تعويم الفكرة القائلة بأن الولايات سوف تحتاج، في مرحلة ما، إلى استئناف النشاط الاقتصادي ومناقشة الكيفية التي ينبغي أن يحدث بها ذلك.

وقال كومو في مؤتمر صحفي يوم الاثنين "لا يمكنك وقف الاقتصاد إلى الأبد. "لذا علينا أن نبدأ في التفكير هل يبقى الجميع خارج العمل؟ هل يجب أن يعود الشباب إلى العمل في وقت أقرب؟ هل يمكننا اختبار أولئك الذين أصيبوا بالفيروس، وتعافوا، وهم الآن محصنون، ويمكنهم البدء في العودة إلى العمل؟"

وتقول الصحيفة إن أي ضغط لتخفيف القيود الجديدة على التجارة والحركة من شأنه أن يتناقض مع النصيحة التوافقية التي أسداها مسؤولو الصحة العامة، مما يهدد بحدوث طفرة في الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس. ويحذر العديد من خبراء الاقتصاد من أن إعادة فتح الاقتصاد بشكل مفاجئ قد تأتي بنتائج عكسية، وتطغى على نظام الرعاية الصحية الذي تم خنقه بالفعل، وتزرع حالة عدم اليقين بين المستهلكين، وتتعامل في نهاية المطاف مع ضرر أعمق وأطول أمداً على الاقتصاد.

ويشير الارتفاع الأخير في عدد الحالات في هونغ كونغ، بعد تخفيف القيود إلى شيء من الدروس حول كيف يمكن أن يكون لإنهاء التدابير الصارمة في وقت مبكر جدا عواقب خطيرة. ومع ذلك، تمكنت أماكن مثل الصين، التي أخذت فكرة الإغلاق إلى أقصى الحدود، من تسوية منحى العدوى.

وقال آرثر كابلان، أستاذ أخلاقيات البيولوجيا في مركز جامعة نيويورك الطبي: "لا يمكنك التخلص من أفضل سلاح لدينا، وهو العزلة الاجتماعية، حتى بسبب اليأس الاقتصادي، إلا إذا كنت على استعداد لتكون مسؤولاً عن جبل من الوفيات. "ثلاثون يوماً أكثر منطقية من 15 يوماً. ألا يمكننا أن نحاول وضع حياة الناس في المقام الأول لمدة شهر على الأقل؟".