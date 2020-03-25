إسبانيا تشتري معدات طبية من الصين بنصف مليار دولار

أعلنت إسبانيا اليوم الأربعاء أنها ستشتري معدات طبية من الصين بنحو نصف مليار دولار، لمواجهة كورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه حلف الناتو توليه رحلة الشحن للمعدات الطبية والأدوية والمستلزمات المختلفة من الصين إلى أوروبا وفي ثاني رحلة من نوعها.

وهبطت طائرة شحن تحمل عدة أطنان من الإمدادات الطبية من الصين، أمس، بما في ذلك أجهزة التنفس الحيوية والملايين من الأقنعة في مطار باردوبيتشي بجمهورية تشيك، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي استفحلت عوارضه في غالبية دول الاتحاد الأوروبي.

وتعد هذه الرحلة هي الثانية من نوعها إلى جمهورية تشيك، حيث من المقرر القيام برحلات أخرى إلى تشيك وسلوفاكيا في الأيام المقبلة.