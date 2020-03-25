5 تطبيقات للاتصالات الصوتية والمرئية مجانا في الإمارات

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات، بالتنسيق مع مشغلي الاتصالات، إتاحة 5 تطبيقات للتواصل مجاناً وبشكل استثنائي حتى إشعار آخر.

وأضافت الهيئة أن إتاحة هذه التطبيقات يأتي في سياق الإجراءات المتبعة للتعامل مع الظروف المستجدة، وضمن جهودها لدعم التعلم عن بُعد والعمل عن بُعد، مشيرة إلى أنها ستعمل على مراجعة قائمة التطبيقات المتاحة من وقت لآخر، وفقا لما نشرته صحف محلية إماراتية.

ونوهت الهيئة إلى أن التطبيقات المتاحة والتي ستعمل على كافة الشبكات في الدولة وهي تطبيق ميكروسوفت تيمز، وتطبيق زوم، وتطبيق بلاكبورد. وذكرت الهيئة أن هناك أيضاً تطبيقات تم إتاحتها ستعمل على شبكات الإنترنت الثابتة وهي، ميكروسوفت سكايب للأعمال، وجوجل هانغ آوت ميت.