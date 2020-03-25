صندوق النقد والبنك الدوليان يدعوان لإرسال إشارات إيجابية لأسواق المال

البنك الدولي وصندوق النقد يدعوان إلى إرسال إشارات إيجابية لأسواق المال، لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وتسيطر المخاوف على الأسواق العالمية، حيث تشهد أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية في 2008.

وهوت أسعار النفط 60%، منذ يناير/كانون الثاني إلى أقل من 30 دولارا للبرميل. ونزل خام برنت حوالي 1.7%، إلى 26.70 دولار اليوم الأربعاء إذ طغى تعثر الطلب على الوقود بسبب انتشار كورونا على حزمة تحفيز اقتصادي أميركية هائلة من المنتظر إقرارها قريبا.

كان البنك الدولي قد عن توفير ما يصل إلى 150 مليار دولار على مدار الـ15 شهرا المقبلة لمساعدة الدول النامية على محاربة فيروس كورونا المستجد.

ودعا رئيس البنك الدولي الدول الدائنة في مجموعة العشرين إلى السماح للبلدان الأشد فقرا بتعليق جميع مدفوعات الديون الثنائية بينما تحارب الوباء الخطير، مشيرا إلى ضرورة تكريس موارد الدول الفقيرة على الإجراءات الصحية في مواجهة الأزمة.

ويجهز البنك حاليا مشاريع في 49 دولة للمساعدة في محاربة الفيروس بموجب تسهيل ائتماني سريع، ومن المتوقع اتخاذ قرارات هذا الأسبوع بشأن ما يصل إلى 16 مشروعا منها.