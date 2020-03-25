السعودية.. ارتفاع التضخم خلال فبراير لهذه الأسباب

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية 1.2% في فبراير عنه قبل عام، مدعوما بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بينما انخفضت أسعار سلع أخرى، إذ بدأ تفشي فيروس كورونا التأثير على الإنفاق الاستهلاكي.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء، إن المؤشر ككل سجل تضخما إيجابيا للشهر الثالث على التوالي في فبراير/شباط وبلغ أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2018. ولكن على أساس شهري، زادت الأسعار 0.3% فحسب.

وساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات والنقل في معظم الزيادة السنوية على المؤشر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 3.6% في فبراير/شباط.

لكن المملكة سجلت انخفاضا في الأسعار في قطاعات من بينها المطاعم والفنادق وكذلك الترفيه والثقافة، وهما القطاعان اللذان كانا الداعمين الرئيسيين للمؤشر في يناير/كانون الثاني، إذ لم تكن المنطقة تتأثر كثيرا بتفشي فيروس كورونا في ذلك الحين.

تبنت السعودية، التي سجلت حتى 24 مارس/آذار 767 حالة إصابة ووفاة واحدة، مجموعة من الإجراءات الأكثر صرامة من بين الدول الخليجية بوقف رحلات الركاب الجوية الدولية وتعليق رحلات العمرة.

وهذا الشهر أمرت المملكة بإغلاق المراكز التجارية والمطاعم والمقاهي والحدائق العامة، بينما استثنت متاجر السوبر ماركت والصيدليات وخدمات توصيل الغذاء، وذلك في مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري إن "تأثير تفشي فيروس كورونا على الأسعار بدأ في فبراير في بادئ الأمر، لكنه سيزيد بشكل كبير مع زيادة المباعدة الاجتماعية".

وأضافت أنها تتوقع تحركا متوسطا للمؤشر ككل مستقبلا بسبب تفشي الفيروس.

وتراجعت الأسعار في السعودية العام الماضي بعد زيادتها في 2018 بفعل استحداث ضريبة القيمة المضافة.

لكن زيادة الإنفاق الحكومي أعطى دفعة للنشاط الاقتصادي، وهو ما بدأ يُترجم مؤخرا إلى تضخم إيجابي.

وأعلنت الرياض عن إجراءات تحفيز طارئة بقيمة 30 مليار دولار لمواجهة جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.