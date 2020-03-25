الصندوق الصناعي للعربية: جدولة قروض بـ4 مليارات ريال

كشف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي إبراهيم المعجل، في مقابلة مع العربية"، أنه يتوقع أن تتم إعادة جدولة قروض بـ4 مليارات ريال بـ2020، بسبب أزمة كورونا.

وأوضح المعجل أنه تم إعادة هيكلة سداد أقساط القروض لأكثر من 350 شركة صغيرة وطبية بمبالغ تتجاوز النصف مليار ريال، بدون طلب منها.

في وقت تتم دراسة التأثيرات على 240 شركة متوسطة، من جراء الإجراءات الاحترازية.

وتتسارع وتيرة المبادرات الحكومية في السعودية، لمواجهة تداعيات كورونا.

وتهدف المبادرات الحكومية لمساعدة الشركات الصناعية في إدارة التدفقات النقدية، من خلال إعادة جدولة أو هيكلة القروض.. ومعالجة تكدّس المخزون بسبب ضعف الطلب.

تأجيل سداد أقساط القروض

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حيث أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن تأجيل وإعادة هيكلة سداد أقساط القروض للمشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية التي تحل أقساطها خلال العام الحالي.

وكذلك تأجيل أو إعادة جدولة أقساط القروض للمصانع المتوسطة والكبيرة، التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما يعمل الصندوق على استحداث برنامج خاص لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أصدرت الهيئة ‏السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عدة إجراءات بتخفيض بنسبة 25% من المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخصة تشغيل من تاريخه إلى نهاية عام 2020.