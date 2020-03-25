بوتين يدعو المركزي الروسي لتقديم آلية لتأجيل دفعات القروض

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، البنك المركزي الروسي لتقديم آلية لتأجيل دفعات القروض.

وطالب بوتين بضرورة حماية الشركات المتعثرة في روسيا من الإفلاس.

تصريحات بوتين جاءت ضمن خطاب وجهه للشعب الروسي للحديث عن مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، صعد سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو، اليوم الأربعاء، مع تحسن أسواق النفط والبورصات العالمية، بفضل إجراءات تحفيز الاقتصاد التي أطلقتها حكومات عديدة في العالم.

وبحلول الساعة 13:28 بتوقيت موسكو، جرى تداول الدولار عند 77.86 روبل، بانخفاض قدره 41 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك).

كذلك تراجع سعر صرف اليورو بواقع 3 كوبيكات إلى 84.55 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وجاء ارتفاع العملة الروسية بعد صعود أسعار النفط صباحا، مع مراهنة المستثمرين على أن إجراءات تحفيز غير مسبوقة لاقتصادات عدد من الدول ستخفف من المعاناة الاقتصادية للشركات والأسر بسبب تفشي فيروس كورونا.