مصر.. شركات تطوير عقاري تطالب بتأجيل الأقساط سنة

تدرس غرفة التطوير العقاري في مصر مخاطبة وزارة الإسكان بإرجاء أقساط الشركات العقارية عن الأراضي الحاصلة عليها من الدولة، وذلك في ضوء التطورات الراهنة الناتجة عن فيروس كورونا، بحسب مصادر.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، الدكتور أحمد شلبي، في مقابلة مع "العربية" إن عددا من الشركات سترفع مذكرة ستتضمن مقترحات عمل، سيكون من بينها تأجيل الأقساط المستحقة على الشركات لمدة سنة لحين انتهاء الأزمة الحالية.

وأشار شلبي إلى طلب تأجيل موعد تسليم المشروعات إلى سنة أيضاً.

وتحدث عن الظروف الحالية التي تمر بها معظم القطاعات، ومنها القطاع العقاري، من تناقص في المبيعات، وتوقع حصول تباطؤ في تنفيذ المشروعات، موضحا أن الإجراءات التي أعلنت عنها الدولة المصرية، مثل قرارات البنك المركزي، لها أهمية كبرى في مساعدة الشركات على عدم التعثر في المشاريع أو في السداد.

كما أشار إلى تبدل ظروف العمل الحالية، لدى جميع الشركات عبر العمل عن بعد، وتفعيل فرق تعقيم وفحص على العاملين واتخاذ أعلى إجراءات السلامة، التي تتطلب تضافر جميع الجهود في دعم الشركات، لضمان استمرارية العمل، وفق سياسات الدولة التي تؤكد على خفض الأعمال، لضمان السلامة، في موازاة الاستمرارية في الأعمال نفسها قدر الإمكان.