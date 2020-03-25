وزيرة التخطيط للعربية: النمو بمصر سيتراجع لـ5.4% في 2020

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن الاقتصاد المصري سيتأثر خلال الربعين الثالث والرابع من العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2020، نتيجة للتوقف الكبير في عدة قطاعات إنتاجية.

وأضافت في تصريحات للعربية أن هناك انخفاضا في النشاط الاقتصادي بنسبة 15% خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وتوقعت أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى 5.4% و5.5% خلال العام المالي الجاري مقارنة بمستهدفات الحكومة البالغ 6%.

وأوضحت أن الحكومة ستوفر دفعة اقتصادية استثمارية لقطاعات محددة مثل التعليم والصحة البحث العلمي، مشيرة إلى أن تلك القطاعات لها أولوية قصوى.

وأشارت إلى أن هناك قطاعات تركز عليها الحكومة، خاصة قطاع الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات الذي ستزيد المخصصات الاستثمارية له بنسبة 300% خلال العام المالي المقبل.