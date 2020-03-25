وزير المالية: مصر منحت القطاع الصحي 3.8 مليار جنيه منذ بداية مارس

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الوزارة جاهزة لتلبية أي تعزيزات مالية بشكل فوري للقطاع الصحي من مبلغ الـ 100 مليار جنيه التي تم تخصيصها بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لتمويل خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، حفاظاً على أمن وصحة المواطنين.

وأوضح معيط في بيان اليوم، أن الوزارة وفّرت منذ بداية شهر مارس الجاري وحتى الآن مبالغ نقدية تقدر بـ 3.8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة، وذلك بعد صدور التكليف الرئاسي بسرعة توفير المبالغ المطلوبة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".