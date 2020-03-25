العربي للتنمية يخصص 100 مليون دولار لأفريقيا جنوب الصحراء

أعلن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، عن تخصيص 100 مليون دولار أميركي، لدعم جهود دول أفريقيا جنوب الصحراء، في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد المدير العام للمصرف وزير الاقتصاد السابق في موريتانيا سيدي ولد التاه، وفق وكالة الأنباء الموريتانية، أن المصرف معني كما هو الحال دائمًا بالاستجابة السريعة والفعالة لأولويات الدول التي تتلقى مساعدته وأنه يتعهد بتوحيد جهوده مع سلطات الدول المستفيدة وشركاء التنمية الأفارقة والجهات الفاعلة المحلية.

وكان وزراء المالية الأفارقة، قد أعلنوا خلال اجتماع افتراضي عقدوه قبل أيام، حاجة أفريقيا إلى 100 مليار دولار، لمواجهة تأثير فيروس كورونا على نمو الاقتصادات بالقارة.

مما يذكر أن فيروس كورونا المستجد يواصل انتشاره بأفريقيا، حيث وصل إلى 43 دولة أفريقية، وخلف نحو 1988 إصابة، فيما توفي بسببه 58 شخصًا.