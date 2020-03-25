9 زعماء أوروبيين يقترحون آلية اقتراض.. ودولتان تعترضان

المصدر: بروكسل - أ ف ب

دعا 9 زعماء أوروبيين، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، إلى استصدار سندات تتيح الاقتراض المشترك في مواجهة كورونا.

وذلك في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

موضوع يهمك أعلنت مصادر الرئاسة التونسية والبنك المركزي، أن إيطاليا قد أقدمت على إقراض تونس 50 مليون يورو للمساهمة في مواجهة وباء... إيطاليا تقرض تونس 50 مليون يورو لمواجهة كورونا اقتصاد

وكتبوا في الرسالة التي اطلعت عليها فرانس برس، "يتعيّن علينا العمل بشكل خاص على إتاحة أداة دين مشتركة تصدر عن مؤسسة أوروبية وذلك بهدف جمع الأموال من السوق لفائدة كل الدول الأعضاء، في سياق مواجهة الأضرار التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا المستجد".

وبعثت هذه الرسالة إلى ميشال عشية قمة أوروبية ستنعقد عبر الفيديو ومخصصة لمناقشة سبل مكافحة تفشي كورونا المستجد.

ووقع عليها أيضاً رؤساء دول وحكومات إسبانيا، اليونان، إيرلندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، سلوفينيا والبرتغال.

وتعوّل الدول المثقلة بالديون، خصوصا دول جنوب أوروبا مثل إيطاليا، على التشارك بالديون، فيما ترفضه دول الشمال لا سيما هولندا وألمانيا.



إلى ذلك، أكدت بروكسيل إخفاق وزراء المال الأوروبيين بشأن اقتراح الائتمان المصرفي المشترك لمواجهة الأزمة.