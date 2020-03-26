الإمارات تقر حزمة جديدة لقطاع التجزئة والفنادق والمصانع

أقر مجلس الوزراء الإماراتي حزمة من القرارات لدعم مشتركي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من قطاع التجزئة والفنادق والمصانع.

وبحسب القرار تخفض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20% لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من فاتورة شهر أبريل المقبل.

كما يتم تأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة ستة أشهر ابتداء من قسط شهر أبريل المقبل.

من جهة أخرى وجهت اقتصادية دبي جميع الشركات العاملة في القطاع الخاص بتبني منظومة العمل عن بعد بنسبة 80% من إجمالي عدد موظفيها، ابتداء من اليوم وحتى التاسع من إبريل المقبل.