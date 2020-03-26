الملك سلمان: تأثير جائحة كورونا يمتد للاقتصاد وأسواق المال والتجارة

قال خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن تأثير جائحة كورونا يمتد للاقتصاد وأسواق المال والتجارة العالمية.

ودعا خلال الكلمة الافتتاحية للقمة الاستثنائية لمجموعة الـ 20، مجموعة العشرين لإرسال إشارة لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، من خلال استئناف التدفق المعتاد للسلع والخدمات في أقرب وقت ممكن.

مد العون للدول النامية

ورحب الملك سلمان بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدول لإنعاش اقتصادها.

وفي حين أشار إلى أن جائحة كورونا قد عرقلت عجلة التنمية والنمو في العالم، قائلا: "مسؤوليتنا مد العون للدول النامية وتحسين بناهم التحتية لتجاوز الأزمة الحالية".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، قد أعلن الخميس، عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 1012.

كما أكد تعافي 4 حالات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 33 حالة، وأضاف "سجلنا حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 أشخاص".

تنظيمات جديدة للأسواق

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة إن هناك تنظيمات جديدة للأسواق، "بحيث يكون الدخول للتسوق على شكل مجموعات، حتى نضمن أعلى درجات الموثوقية الصحية".

موضوع يهمك تتجه الأنظار اليوم إلى الرياض حيث ترأس السعودية قمة افتراضية لقادة مجموعة العشرين للبحث عن حلول لتداعيات الأزمة التي... كيف ستتعامل مجموعة العشرين مع أزمة كورونا؟ اقتصاد

هذا وأكد أنه ستكون هناك عروض وخصومات للطلب عن طريق -الأون لاين- قادمة، لتجنب الزحام.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق في وقت سابق الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية على تويتر، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث تقرر تقديم بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة).

وكان الملك سلمان، أصدر الاثنين، أمراً بمنع التجول من الـ 7 مساء حتى الـ 6 صباحاً.