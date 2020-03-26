بسبب كورونا.. اقتصاد ألمانيا قد ينكمش 10% هذا العام

توقع المعهد الاقتصادي الألماني "آي.دبليو"، اليوم الخميس، أن ينكمش اقتصاد البلاد 10% هذا العام بسبب فيروس كورونا ضمن أسوأ تصور، والذي وفقا له تستمر حالة الإغلاق حتى نهاية يونيو/حزيران.

وقال المعهد "القطاع الصناعي سيكون الأكثر تضررا مع انخفاض بنسبة 18%. في هذه الحالة، فإن الأزمة قد تستمر حتى نهاية العام".

وكان البرلمان الألماني، قد تنبى الأربعاء، خطة تدابير شاملة بقيمة 1.1 تريليون يورو ستسمح لأول قوة اقتصادية في أوروبا بمواجهة تبعات وباء كورونا المستجد.

وصادق النواب الذين توزعوا في أرجاء القاعة، على قروض جديدة تصل قيمتها إلى 156 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين ونظام الصحة، وكذلك على مئات المليارات كضمانات للقروض المصرفية الممنوحة للشركات.

موضوع يهمك تبنى البرلمان الألماني، الأربعاء، خطة تدابير شاملة بقيمة 1100 مليار يورو ستسمح لأول قوة اقتصادية في أوروبا بمواجهة تبعات... ألمانيا تقر خطة بـ 1.1 تريليون يورو لمواجهة كورونا اقتصاد

تأتي هذه الإجراءات، في وقت أغلقت السلطات الألمانية حدودها مع فرنسا وسويسرا والنمسا لمحاولة وقف تفشي وباء كورونا المستجد.

وأحد أسباب إغلاق الحدود التي تحدثت عنها السلطات الألمانية، إضافة إلى السيطرة على الوباء، هو تجنّب أن يأتي مواطنون من دول مجاورة لشراء كميات كبيرة من السلع من المتاجر الألمانية وإفراغ الرفوف، في ظاهرة بدأت تنتشر.

ولا يشمل هذا الإجراء دولا أخرى على الحدود مع ألمانيا، إذ إنها تُعتبر في هذه المرحلة أقلّ خطورة لناحية تفشي الفيروس.

وبين هذه الدول، بولندا وتشيكيا والدنمارك التي سبق أن أغلقت حدودها أمام جيرانها وفرضت قيوداً صارمة.