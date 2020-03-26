جيروم باول: قد يكون الاقتصاد دخل فعلاً في الركود!

قال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن الاقتصاد قد يكون دخل فعلا في حالة ركود، مشيرا إلى أن لا حد أقصى لشراء السندات.

وتفاعلت الأسواق مع إقرار مجلس الشيوخ الأميركي، بإجماع أعضائه الحاضرين، خطة تاريخية بقيمة تريليوني دولار لدعم أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة التداعيات الكارثية لفيروس كورونا .

ولا تزال الخطة بحاجة لإقرارها في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، في جلسة تصويت مقرّرة غدا الجمعة، قبل أن يحيلها الكونغرس إلى الرئيس لنشرها.

موضوع يهمك أقر مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع يوم الأربعاء مشروع قانون بتريليوني دولار يهدف إلى مساعدة العمال العاطلين والصناعات... "الشيوخ" الأميركي يقر خطة التريليوني دولار لتحفيز الاقتصاد اقتصاد

وتتضمّن هذه الخطة دفعات نقدية للملايين من دافعي الضرائب الأميركيين المتضرّرين من كورونا، وتصل قيمة هذه الدفعات إلى 3400 دولار للأسرة المتوسّطة المكوّنة من أربعة أفراد.

كما تنص الخطة على تقديم حوالي 500 مليار دولار على شكل منح وقروض للشركات الصغيرة والصناعات الأساسية، بما في ذلك ما يتجاوز خمسين مليار دولار ستخصّص لشركات الطيران وموظفيها.

كذلك توجه الخطة 100 مليار دولار لتوفير معدّات طبية للمستشفيات والمرافق الصحية.

وضمن خطة التحفيز، صوت مجلس الشيوخ لصالح منح قطاع الطيران 58 مليار دولار في إطار حزمة إنقاذ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، نصفها في شكل إعانات لتغطي رواتب نحو 750 ألف موظف، في إنقاذ يحتاج إليه القطاع بشدة في ظل أسوأ شلل يواجه السفر في تاريخه.

وتمنح حزمة الإنقاذ التي تبلغ في المجمل تريليوني دولار شركات الطيران التي تنقل الركاب، 25 مليار دولار في شكل إعانات و25 مليار دولار في صورة قروض، وتمنح شركات الشحن الجوي 8 مليارات دولار أخرى مقسمة بين القروض والإعانات، كما تقدم إعانات بقيمة ثلاثة مليارات دولار للمتعاقدين مع المطارات مثل متعهدي توريد الطعام.