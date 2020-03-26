دبي.. تعميم للجهات الحكومية لتطبيق نظام العمل عن بُعد 100%

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تعميما للجهات الحكومية لرفع نسبة تطبيق نظام العمل عن بعد إلى 100% بداية من الأحد 29 مارس المقبل.

وأشار المجلس في تغريدة له على تويتر، إلى أن ذلك يأتي في إطار ضمان سلامة الموظفين والمتعاملين مع الحفاظ على استمرارية الأعمال والخدمات المقدمة بأعلى جودة دعما لجهود الدولة الوقائية في مكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

#المجلس_التنفيذي_دبي يصدر تعميما للجهات الحكومية لرفع نسبة تطبيق نظام العمل عن بعد إلى 100% اعتبارا من الأحد 29 مارس، لضمان سلامة الموظفين والمتعاملين، مع الحفاظ على استمرارية الأعمال والخدمات المقدمة بأعلى جودة، دعما لجهود الدولة الوقائية في مكافحة #فيروس_كورونا ومنع انتشاره pic.twitter.com/duelP4iWEo — المجلس التنفيذي (@TECofDubai) March 26, 2020

وأعلنت دولة الإمارات عن إطلاق برنامج التعقيم الوطني الكامل، الذي يشمل كافة المرافق والنقل العام وخدمة المترو ابتداء من مساء الخميس وحتى صباح الأحد، وفرضت قيودا على حركة المرور خلال التعقيم.

في التفاصيل، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن إجراءات التعقيم ستنفذ خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع اعتبارا من الساعة الثامنة مساء الخميس وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد، بموجب قرار اتخذته وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية.

كما حذرت السلطات الإماراتية الجميع من أنه سيتم طوال الفترة المحددة تقييد حركة المرور وحركة الجمهور، ووقف وسائل النقل العام وخدمة المترو، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وحفاظا على صحة المواطنين والمقيمين والزوار، بحسب الوكالة.

وحثت الوزارتان السكان على البقاء في المنازل طوال فترة برنامج التعقيم الوطني، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية، موضحة أن الإجراءات التقييدية تستثني عمل القطاعات الحيوية، كـ"الطاقة والاتصالات والصحة والتعليم والأمن والشرطة والقطاع العسكري والبريد والشحن والأدوية والمياه والأغذية والطيران المدني والمطارات والجوازات والقطاع المالي والمصرفي والإعلام الحكومي والخدمات مثل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية".

موضوع يهمك أعلن رئيس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن حزمة دعم إضافية بـ16 مليار درهم لمواجهة كورونا،... محمد بن راشد: حزمة دعم بـ16 مليار درهم لمواجهة كورونا اقتصاد

وكان رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أعلن عن حزمة دعم إضافية بـ16 مليار درهم لمواجهة كورونا، ليصل إجمالي الحزمة التحفيزية الاقتصادية إلى 126 مليار درهم في الدولة.

وقال في تغريدة له على تويتر: "كورونا، فيروس صحي واقتصادي وسياسي، وهذا وقت التوحد لمواجهته".

وتابع: "اعتمدنا حزمة إجراءات جديدة لخفض كلفة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والتعجيل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية الحكومية الكبرى".