طلبات إعانة البطالة في أميركا تقفز لأعلى مستوى على الإطلاق

سجلت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا 4 أضعاف الرقم القياسي السابق المسجل في 1982.

وقفزت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 3.2 مليون طلب لأعلى مستوى في تاريخها.

وقد سجلت العقود المستقبلية للأسهم الأميركية تراجعات بنحو 2٪ بعد إعلان أرقام إعانات البطالة.

ارتفاع أعداد البطالة يأتي فيما أقر مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع يوم الأربعاء مشروع قانون بتريليوني دولار يهدف إلى مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا وكذلك توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.

وبعد مفاوضات صعبة اتفق المجلس المنقسم بشدة ومرر مشروع القانون بتأييد 96 صوتا دون أصوات رافضة، مما أدى لإرسال حزمة التحفيز الهائلة إلى مجلس النواب ليصوت عليها غدا الجمعة.

ووعد الرئيس دونالد ترمب، الذي ساعد كبار مساعديه في التفاوض على الإجراء الذي يدعمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، بتوقيع مشروع القانون بمجرد وصوله إلى مكتبه. وقال للصحفيين أمس الأربعاء "سأوقعه فورا".

تشمل حزمة الإنقاذ، التي من شأنها أن تكون أكبر حزمة على الإطلاق يوافق عليها الكونغرس، تمويلا بقيمة 500 مليار دولار لمساعدة الصناعات المتضررة بشدة ومبلغا مماثلا كمدفوعات مباشرة لملايين الأسر الأميركية بما يصل إلى ثلاثة آلاف دولار.

كما سيقدم التشريع 350 مليار دولار كقروض للشركات الصغيرة و250 مليار دولار لتوسيع نطاق مساعدات البطالة و100 مليار دولار للمستشفيات والأنظمة الصحية.