قادة مجموعة العشرين: ضخ 5 تريليونات لحماية الاقتصاد العالمي

أكد قادة مجموعة العشرين، في البيان الختامي، ضخ 5 تريليونات لحماية الاقتصاد العالمي.

وقال قادة مجموعة العشرين، في بيانهم الختامي، إنهم ملتزمون باستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي وتحقيق النمو.

وجاء في البيان: "التصدي لآثار جائحة كورونا صحيا واقتصاديا واجتماعيا أولوية بالنسبة لنا".

وكلف زعماء مجموعة العشرين وزراء التجارة بتقييم آثار وباء كورونا على التجارة، مجددين الالتزام بالأسواق المفتوحة.

إلى ذلك، تمت الإشارة إلى العمل على تقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد الدولية.

موارد فورية لصندوق الاستجابة

وأعلن قادة مجموعة العشرين، تأييد الإجراءات التنظيمية المتخذة لحماية النظام المالي، قائلين: "الاستجابة ستعيد الاقتصاد العالمي إلى نصابه".

بالمقابل، شدد القادة على الالتزام بمواصلة العمل لتيسير التجارة الدولية عبر "تدابير قوية وفورية لحماية العاملين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة".

وأكد البيان الالتزام بتقديم موارد فورية لصندوق الاستجابة لجائحة كورونا.

دعم الإجراءات غير العادية للبنوك المركزية

وشدد البيان على الالتزام باتخاذ ما يلزم من تدابير لتقليل الخسائر الاقتصادية من الجائحة، مطالباً المنظمات الدولية بتوضيح تأثير الجائحة على الوظائف.

التعهد بحماية الوظائف والدخل

وأشار قادة مجموعة العشرين إلى دعم الإجراءات غير العادية للبنوك المركزية للتعامل مع الأزمة.

إلى ذلك، أكد قادة مجموعة العشرين الالتزام بحماية الأرواح والمحافظة على الوظائف والدخل.

موضوع يهمك قال خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن تأثير جائحة كورونا يمتد للاقتصاد وأسواق المال... الملك سلمان: تأثير جائحة كورونا يمتد للاقتصاد وأسواق المال والتجارة اقتصاد



تقوية شبكات الأمن المالي

ودعا قادة مجموعة العشرين إلى تقوية شبكات الأمان المالي الدولية والتنسيق بين القطاع الخاص.

على الجانب الآخر، تعهد قادة مجموعة العشرين بدعم قوي للدول النامية لمواجهة جائحة كورونا.

ضرورة استئناف التدفق المعتاد للسلع والخدمات

بدوره، قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن تأثير جائحة كورونا يمتد للاقتصاد وأسواق المال والتجارة العالمية.

ودعا خلال الكلمة الافتتاحية للقمة الاستثنائية لمجموعة الـ20، مجموعة العشرين لإرسال إشارة لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، من خلال استئناف التدفق المعتاد للسلع والخدمات في أقرب وقت ممكن.

مد العون للدول النامية

ورحب الملك سلمان بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدول لإنعاش اقتصادها.

وفي حين أشار إلى أن جائحة كورونا قد عرقلت عجلة التنمية والنمو في العالم، قائلا: "مسؤوليتنا مد العون للدول النامية وتحسين بناهم التحتية لتجاوز الأزمة الحالية".

الصين تدعو لخفض الرسوم الجمركية لإعادة الثقة

من جانبه، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، الخميس، دول مجموعة العشرين إلى خفض رسومها الجمركية لبعث رسالة ثقة للاقتصاد العالمي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة، إنه خلال القمة الافتراضية بين أكبر 20 اقتصادا عالميا "دعا (الرئيس الصيني) أعضاء مجموعة العشرين إلى خفض رسومهم الجمركية، ورفع الحواجز (الجمركية) لتسهيل التدفقات التجارية".