السعودية.. 56 مليار ريال حجم التجارة السلعية غير النفطية في يناير

بلغت التجارة الخارجية السلعية غير النفطية للسعودية خلال شهر يناير الماضي، نحو 56.1 مليار ريال، مقابل 64.7 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019، مسجلة تراجعا 13.3%، بما يعادل نحو 14.9 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن الميزان التجاري للتجارة الخارجية السلعية غير البترولية خلال يناير، سجل عجزا بـ 23.4 مليار ريال، منخفضا 10.7% (2.8 مليار ريال) مقارنة بالعجز المسجل في الفترة ذاتها من 2019 البالغ 26.2 مليار ريال.

وفي حال تم إضافة الصادرات النفطية للصادرات السعودية سيتحول الميزان التجاري إلى فائض في التجارة الخارجية بشكل إجمالي (نفطية وغير نفطية).

وتراجعت الصادرات السلعية غير البترولية 15% بما يعادل 2.9 مليار ريال، لتبلغ 16.35مليار ريال، فيما كانت نحو 19.23 ريال في الفترة ذاتها من 2019.

وتراجعت الصادرات نتيجة لانخفاض أهم السلع وعلى رأسها "منتجات الصناعات الكيمياوية وما يتصل بها" و"اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما"، التي تشكل 30.8%، و30.1% على التوالي من الصادرات السلعية غير البترولية لشهر يناير 2020 حيث سجلت هذه السلع انخفاضا 21.7% (2.75 مليار ريال) عن يناير 2019.

كما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية، مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2019) 14.5%، بما قيمته 2.77 مليار ريال.

وتراجعت الواردات 12.5% بقيمة 5.7 مليار ريال، لتبلغ نحو 39.7 مليار ريال، فيما كانت 45.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019.

وجاء التراجع نتيجة لانحفاض جميع السلع وأكثرها تأثيرا "منتجات نباتية" و"مواد محضرة والمشروبات والخل والتبغ" مسجلة معا انخفاضا بنسبة 29.3% (1.5 مليار ريال). وانخفضت الواردات، مقارنة بالشهر السابق 19.9%، بما قيمته 9.85 مليار ريال.