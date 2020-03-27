توقعات بانكماش اقتصاد اليونان إلى 3% في 2020

قال وزير المالية اليوناني كريستوس ستايكوراس إن بلاده تتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1% إلى 3% هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا، لكنه توقع تعافياً حاداً في 2021.



وأضاف ستايكوراس في مقابلة تلفزيونية "اليونان أظهرت أداء جيداً على نحو استثنائي حتى فبراير. من الواضح الآن أن اليونان مختلفة تماماً عما كانت قبل شهرين".



وحتى مساء أمس الخميس، أعلنت اليونان عن 892 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بزيادة قدرها 71 إصابة في 24 ساعة، إضافة إلى 26 حالة وفاة.



وفرضت الحكومة حظرا على التجول وأغلقت فنادق ومنعت دخول الزائرين من الدول خارج الاتحاد الأوروبي ومن إيطاليا وإسبانيا.



وتعتبر السياحة هى المحرك الرئيسي للاقتصاد اليوناني ويتوقع القطاع خسائر في الإيرادات بمئات الملايين من اليورو.



وقبل الأزمة، توقعت اليونان أن اقتصادها سينمو بنسبة 2.8% هذا العام. وقال ستايكوراس إن طبيعة الأزمة تعني أن أي انتعاش سيكون سريعاً.



وأضاف قائلاً "نعتقد أنه عندما تنتهي هذه (الأزمة) فإن التعافي سيكون حاداً".