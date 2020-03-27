نقطتان مئويتان من النمو تخصمان من الاقتصادات الكبرى بسبب الإغلاق

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الجمعة، إن كل شهر تقضيه الاقتصادات الكبرى في حالة إغلاق سيخصم نقطتين مئويتين من النمو السنوي.



وقال أنجيل جوريا أمين عام المنظمة في تعليقات أدلى بها لزعماء مجموعة العشرين أمس الخميس "أحدث تقديراتنا يظهر أن الإغلاق سيؤثر مباشرة على قطاعات تمثل ما يصل إلى ثُلث الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الكبرى".



وأضاف "قمنا بإجراء حسابات لذلك، ولكل شهر من الاحتواء، ستكون هناك خسارة بواقع نقطتين مئويتين في نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي. قطاع السياحة وحده يواجه انخفاضا في الإنتاج بما يتراوح بين 50 إلى 70%. العديد من الاقتصادات ستنزلق إلى الركود".