الثري الذي ربح 5.5 مليار دولار رغم خسائر العالم

في الوقت الذي يفقد فيه آلاف الموظفين في العالم وظائفهم وتتوقف آلاف الشركات عن العمل بسبب وباء "كورونا" الذي يجتاح العالم، فإن مستثمراً أميركياً محظوظاً استطاع أن يحقق مكاسب تجاوزت الـ5.5 مليار دولار خلال العام الحالي وحده الذي مني فيه الكثيرون بخسائر قاسية.

وتمكن الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" والرجل الأغنى في العالم جيف بيزوس من تحقيق هذه المكاسب على الرغم من انهيار أسواق الأسهم الأميركية على وقع انتشار وباء "كورونا"، وتمكن من أن يزيد ثروته المالية بفضل البيع والشراء في الوقت الصحيح.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها جريدة "الغارديان" البريطانية، واطلعت عليها "العربية نت"، فإن بيزوس تمكن من أن يزيد ثروته المالية بواقع 5.5 مليار دولار عما كانت عليه في اليوم الأول من العام الحالي 2020، ومن بين هذه الـ5.5 مليار دولار ثمة 3.9 مليار حققها بيزوس خلال يوم واحد، وهو يوم الخميس الماضي فقط.

ويبلغ بيزوس من العمر 56 عاماً، كما أن ثروته المالية تبلغ 120 مليار دولار بعد الأرباح الأخيرة التي حققها، وهو بذلك يتربع على عرش أغنى شخص في العالم. فيما يشغل بيزوس منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" ويمتلك 12% من أسهم الشركة ذاتها.

أما كيف استطاع بيزوس أن يحقق هذه الأرباح الضخمة خلال العام الحالي فيظهر من البيانات المالية في الولايات المتحدة أن الرجل باع أسهماً من "أمازون" في الأسبوع الأول من شهر فبراير الماضي بقيمة 3.4 مليار دولار، وكانت الأسعار في ذلك الحين تقترب من ذروتها وقبل أن تتصاعد وتيرة أزمة "كورونا" التي أدت لانهيار الأسواق.

وتبين بأن بيع بيزوس لتلك الأسهم ساعده على تجنب خسائر قاسية كان سيتكبدها بعد أيام قليلة عندما انهارت الأسهم وسجلت أقسى هبوط لها منذ عقود، وبعد ذلك استطاع بيزوس أن يحقق مكاسب من موجة الارتفاع التي شهدتها الأسواق الأميركية الأسبوع الماضي، وهو ما انتهى به إلى تحقيق مكاسب بأكثر من خمس مليارات ونصف المليار دولار مقارنة بما كانت عليه ثروته مطلع العام الحالي.