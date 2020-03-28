توجه جديد بالسعودية.. مزادات التصفية إلكترونية

تتجه وزارة العدل لإدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة إلكترونيا، من خلال تهيئة الأصول وتقييمها مع الجهات ذات العلاقة ومن ثم طرحها للبيع في الموقع الإلكتروني المخصص للمزادات، وهو ما يتيح لجميع الأفراد المشاركين الدخول والمزايدة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتأتي الخطوة تسهيلا للراغبين في الدخول للمزادات وعدم تعطيل حقوق الورثة أو المطالبين بالحقوق من دائنين، وذلك بعد إيقاف المزادات الحضورية نظير فيروس كورونا.

وبحسب معلومات اطلعت عليها الصحيفة فإن المنصة المخصصة للمزادات ستعرض جميع المزادات إلكترونيا، وتتيح الفرصة لجميع المسجلين، وتمكن المشاركة في أكثر من مزاد في الوقت نفسه.

وتكمن طريقة تسجيل الدخول للموقع عن طريق الدخول كفرد، أو ممثل لكيان تجاري، أو شخص موكل، من خلال إدخال البيانات المطلوبة، وسيتم التحقق من بيانات المستخدم عن طريق الربط مع الجهة المعنية، كما لا توجد شروط على المشاركة في المزاد، حيث يمكن للجميع التسجيل والبدء في المزايدة.

وعن آلية الدخول في المزاد بعد تصفحك للموقع الإلكتروني واختيارك المزاد، الذي ترغب بالمشاركة فيه، يمكنك الضغط على "اشترك الآن"، ثم الموافقة على المبلغ، الذي سيتم حجزه من محفظتك، ومن ثم البدء في المزايدة، وتعد عملية المزايدة في الموقع الإلكتروني موثوقة، وتتفق مع قوانين إقامة المزادات والبيع والشراء في السعودية، كما لا يوجد عدد محدد من المشاركين لبدء عملية المزايدة، حيث ستبدأ العملية في الوقت المجدول سابقا.

ويلزم الراغبون في المشاركة توفير رسوم على المشاركة في المزايدات كإثبات للملاءة المالية (العربون) ويتم استردادها في حال الانسحاب أو عدم الفوز بالمزاد، كما لا توجد قيمة محددة لرسوم المشاركة في المزايدات، حيث تختلف من مزايدة لمزايدة أخرى، مع إمكانية استرداد العربون في حالتين.

وأول هاتين الحالتين، حين الانسحاب من المزاد، والأخرى حال عدم الفوز به، مع إمكانية الانسحاب أي وقت يرغب المزايد في حال لم يكن هو صاحب آخر مزايدة، مع إمكانية المشاركة من أي مكان ترغب فيه من داخل المملكة وخارجها في حال توفر حساب للمزايد.